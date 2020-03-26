Главное к утру: антисептики от «Татнефти», программа от Иннополиса и собственное производство масок
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 26 марта.
- В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом. Им было 88 и 73 года. Их диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была диагностирована пневмония и имелись сопутствующие патологии.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе посещения КАМАЗа в Набережных Челнах заявил, что необходимо использовать потенциал республиканских предприятий для организации производства индивидуальных средств защиты.
«Имея такой ресурс, мы должны иметь собственное производство. Маски всегда были нужны, особенно в сегодняшних условиях. Эта тема сейчас превратилась в некий спекулятивный сегмент. Это ненормально!» — отметил глава республики.
- «Татнефть» будет производить спиртосодержащие антисептики на базе нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко» в Татарстане. Полученная продукция будет предоставлена сотрудникам компании, а также безвозмездно передана в социальные службы регионов деятельности «Татнефти». Антисептик будет производиться по рецептуре, рекомендованной ВОЗ. Основным компонентом в нем станет изопропиловый спирт.
- В Татарстане за последние сутки досмотрен 31 прибывший рейс, об этом сообщил республиканский оперштаб по противодействию коронавирусу.
Число осмотренных с начало года рейсов превысило 1 тысячу.
На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано семь случаев заражения, не считая пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань ранее.
- В поселке Малореческое в Елабужском районе Татарстана появится новый животноводческий комплекс на 1,6 тыс. голов дойного стада.
Ожидается, что комплекс начнут строить уже этой весной. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь.
- В университете Иннополис разработали собственную систему управления образовательным контентом LMS, позволяющую наладить процесс дистанционного обучения. Как отметил директор вуза Кирилл Семенихин, Иннополис готов поделиться своей разработкой с другими учебными заведениями страны.
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