Россияне получат пять тысяч рублей за детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам.

«Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что данная мера поддержки особенно важна для семей, где дети не ходят в ясли или детские сады, а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

Также в ходе обращения Путин попросил губернаторов ускорить передачу всей необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговые службы.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе, где они живут.

