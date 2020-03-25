ТНВ запустит проект для пожилых зрителей

Фото: Пресс-служба ТНВ

Телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» с 30 марта запустят проект, призванный скрасить досуг пожилых зрителей, которым правительство рекомендовало находится дома в связи со вспышкой коронавируса.

Ежедневно каналы будут транслировать любимые зрителями фильмы, спектакли и концерты. Начинаться трансляции будут с 11.00, сообщает телеканал.

Напомним, что в России зарегистрированы 658 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Специалисты говорят, что заболевание наиболее опасно для пожилых пациентов, поскольку их состояние здоровья ослаблено.