Депутат Госдумы заявила, что перенос Олимпиады-2020 — это божья кара за Россию

Бывшая российская гимнастка и депутат Государственной думы Светлана Хоркина прокомментировала перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на следующий календарный год из-за коронавируса.

«Жизнь у каждого из нас одна, это решение правильное. Финансовые или моральные потери не стоят того, чтобы рисковать здоровьем огромного количества людей. При понимании всей ситуации, а она неожиданная для всех, другого решения я не вижу. Хотя кто-то пришел к пику своей формы в этом году, и как бы жестко я сейчас ни сказала, но в этом нет ничего страшного. Значит, подготовимся в 2021 году», — сказала Хоркина.

Депутат Госдумы назвала перенос Олимпиады-2020 «божьим наказанием» за те допинговые санкции в отношении российских спортсменов, которые она считает политическим передергиванием. Также она связала это с гимном России, где говорится о хранимой богом земле.

«На мой взгляд, это все произошло потому, что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание», — заявила Хоркина.

Напомним, накануне было принято решение перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Всемирное допинговое агентство (WADA) лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира за допинговые нарушения российских спортсменов.