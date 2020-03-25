«С помощью молотка стала ломать дверь»: в Татарстане 35-летнюю мать обвинили в истязании дочери

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ отправил в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Нурлата. Ее обвиняют в истязании 14-летней дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию.



По версии следователей, в этом году нетрезвая мать систематически избивала свою дочь. Когда женщина в очередной раз подняла крик, девочка спряталась в ванной комнате и слышала, как мать крушила посуду и мебель, после чего с помощью молотка начала ломать дверь ванной комнаты, сообщила «Реальному времени» помощник руководителя Следкома по РТ Эльвира Газизова.

В тот день девочка дождалась, пока мать отвлечется, и убежала из дома, позвонив бабушке. Та, в свою очередь, довела эту историю до правоохранительных органов, а уже они — до суда

На предварительном следствии женщина признала вину.