На период коронавируса россиян предложили освободить от оплаты коммунальных услуг

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В Госдуме предложили освободить россиян от уплаты жилищно-коммунальных платежей на период карантина. С инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — передает позицию парламентария «РИА Новости».



Ранее главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина дала рекомендации людям, которые из-за распространения коронавируса изолировались дома.