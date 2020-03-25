На Камчатке эвакуируют людей из-за землетрясения и угрозы цунами

На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой7,3 балла. Жителей экстренно эвакуируют на возвышенные места.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в 228 км восточнее северокурильского острова Онекотан. В 13.49 по местному времени (05.49 мск) произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Правительство области объявило об эвакуации жителей острова Парамушир. В частности, на возвышенность эвакуировали детей из детсадов и школ.

По данным МЧС России по Сахалинской области, погибших и пострадавших нет.

