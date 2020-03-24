В России резко выросли продажи бейсбольных бит

С 9 по 22 марта в России вырос объем продаж патронов для спортивной и охотничьей стрельбы и бейсбольных бит — в стоимостном выражении на 130% и на 29% соответственно.

По данным «Платформы ОФД», покупатели чаще выбирают более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 рублей), а на патроны тратят больше — 2,48 тыс. рублей, что на 53% выше, чем в 2019 году.

Среди причин роста эксперты назвали сезонный фактор и волатильность валюты, пишет РБК.

