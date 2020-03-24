Новости общества

07:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: добыча нефти в условиях коронавируса, послабления предпринимателям и похищение из роддома

07:00, 24.03.2020
Главное к утру: добыча нефти в условиях коронавируса, послабления предпринимателям и похищение из роддома
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 24 марта.

  • Глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что наращивать добычу нефти в условиях коронавируса сложно.
    «С апреля уже экономическая ситуация будет подсказывать. Но расти по добыче в таких условиях сложно, экономическая целесообразность же должна быть. Не было бы коронавируса, то экономический смысл наверняка был бы. Такой обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать», — заявил Маганов.
  • Премьер-министр РФ Мишустин освободил от должности главы Роскомнадзора Александра Жарова. Тот заявил, что все 8 лет, которые он руководил ведомством, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором.
  • Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, которые призваны помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики.
  • В Йошкар-Оле из роддома пропала новорожденная девочка. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, девочки уже не было. По словам свидетелей, те видели на территории больницы женщину, которая там не лежала. Позже источник в правоохранительных органах рассказал, что девочка найдена живой.
  • McDonald’s направил властям Татарстана и еще семи регионам план работы сети быстрого питания в случае введения карантина на территории России из-за коронавируса.
Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров