Главное к утру: добыча нефти в условиях коронавируса, послабления предпринимателям и похищение из роддома
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 24 марта.
- Глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что наращивать добычу нефти в условиях коронавируса сложно.
«С апреля уже экономическая ситуация будет подсказывать. Но расти по добыче в таких условиях сложно, экономическая целесообразность же должна быть. Не было бы коронавируса, то экономический смысл наверняка был бы. Такой обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать», — заявил Маганов.
- Премьер-министр РФ Мишустин освободил от должности главы Роскомнадзора Александра Жарова. Тот заявил, что все 8 лет, которые он руководил ведомством, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором.
- Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, которые призваны помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики.
- В Йошкар-Оле из роддома пропала новорожденная девочка. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, девочки уже не было. По словам свидетелей, те видели на территории больницы женщину, которая там не лежала. Позже источник в правоохранительных органах рассказал, что девочка найдена живой.
- McDonald’s направил властям Татарстана и еще семи регионам план работы сети быстрого питания в случае введения карантина на территории России из-за коронавируса.
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