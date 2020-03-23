Итоги дня: отсрочка выплат регионам по долгам, дезинфекция подъездов в Казани, запрет на экспорт круп
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 марта.
- Бывший руководитель татарстанского филиала «Росгосстраха» Фарид Хамадеев скоропостижно скончался. В январе ему исполнилось 50 лет. Он возглавлял республиканское подразделение одного из крупнейших страховщиков в стране с 2007 по 2015 год. Последние годы Хамадеев руководил местным представительством страховой группы ERGO.
- В России количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 438. За последние сутки выявлен еще 71 заболевший. Все новые случаи зарегистрированы в Москве.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил российскому Минфину отложить выплаты регионов по долгам. Речь идет о бюджетных кредитах, ранее полученных регионами.
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России до 27 марта должна создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусной инфекцией. Система будет организована на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона конкретного лица. Граждане, контактировавшие с заболевшими, будут получать оповещение о необходимости самоизоляции.
- Нижнекамск готовится к весеннему паводку. Первая волна ожидается в начале апреля. При наиболее неблагоприятном сценарии возможно подтопление четырех населенных пунктов: деревень Пробуждение, Дмитриевка, Ильинка, села Кармалы.
- Мэр Казани Ильсур Метшин решил временно передать 15 служебных автомобилей исполкома поликлиникам для обслуживания медицинских вызовов на дому. Данная мера уже позволила снизить нагрузку на бригады медперсонала.
- Правительство Татарстана разработало план по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции, падения цен на нефть и повышения курса доллара. Им предусматривается, что власти будут реагировать на отклонение цен на основные социально значимые товары. Также меры будут включать проработку с торговыми сетями механизмов сдерживания цен, увеличение закупок продукции личных подсобных хозяйств и дополнительные сельхозярмарки.
- Министерства и ведомства Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова восстановили прием граждан в обычном режиме. Как отметила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, решение перейти на «удаленку» ведомствами принималось самостоятельно, глава республики их подкорректировал.
- Россельхознадзор с 20 марта ввел временный запрет на экспорт из России всех видов крупяных изделий. Данная мера вводится сроком на 10 дней, до особых указаний оперштаба по противодействию коронавирусу.
- Управляющие компании Казани усилили работу по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Специалисты проводят уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, обработку дверей, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кнопок вызова и приказных панелей лифтов, домофонов, почтовых ящиков, стен и полов. Особое внимание будет уделяться первым этажам подъездов.
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