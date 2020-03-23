Президент «Урала» Иванов предложил обнулить сезон-2019/20 в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил с инициативой завершить нынешний сезон РПЛ с текущей турнирной таблицей и обнулить результаты.

«Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе», — сказал Иванов.

По мнению руководителя «Урала», неизвестность по отношению к оставшейся части сезона негативно скажется на иностранных футболистах. Иванов считает, что все легионеры должны уехать из страны, чтобы быть поближе к своим семьям и родным людям.

Напомним, РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России сроком до 10 апреля из-за коронавируса. По последним прогнозам от президента РПЛ Сергея Прядкина, самой оптимистичной датой выхода команд является 24 апреля, если ситуация с пандемией в стране пойдет на спад.