Росавиация еще прорабатывает вопрос эвакуации туристов из Марокко, где застряла девушка из Казани

Вопрос эвакуации российских туристов из Марокко, где застряла девушка из Казани, требует дополнительной проработки из-за отсутствия прямого воздушного сообщения.

Росавиация проработала механих эвакуации граждан России из 30 государств. В течение трех дней будут эвакуированы туристы из Испании, Черногории, Португалии, Молдавии. Но для эвакуации жительницы Казани еще требуется определить точное количество россиян, которые решили вернуться домой.



Напомним, что туристка из Казани не смогла покинуть Касабланку в Марокко из-за отмены авиасообщения. В генконсульстве ей посоветовали «Готовиться к худшему».

