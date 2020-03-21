Бразилец Малком из «Зенита» готов выступать за сборную России

Полузащитник «Зенита» Малком допустил вероятность принять российское гражданство и выступать за сборную России по футболу, если не получит вызова в национальную команду Бразилии.

«Если меня не вызовут в сборную Бразилии, но при этом я буду нужен России, то почему нет? Мой приоритет — Бразилия. Это моя родина, я мечтаю когда-нибудь надеть желтую футболку. Но если этого не произойдет, то можно рассмотреть вариант выступления за российскую сборную. Подобные примеры уже есть», — цитирует Малкома Footmercato.

Бразилец также сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с французской Лигой 1, где он ранее выступал за «Бордо». По словам Малкома, выигрывать в РПЛ намного сложнее и за победу в чемпионате борются четыре-пять команд, в отличие от Франции и чемпиона последних лет «ПСЖ».

«Я думаю, что это примерно то же самое. Потому что в Лиге 1 есть и клубы, которые не набирают много очков, не выигрывают много матчей. Здесь есть четыре-пять клубов, которые могут выиграть титул. В Лиге 1 все знают, что «ПСЖ» является фаворитом. Здесь немного сложнее, чем в Лиге 1, больше конкуренции», — считает Малком.

Напомним, на данный момент в сборной России по футболу выступают три натурализованных бразильца — вратарь Маринато Гилерме («Локомотив»), защитник Марио Фернандес (ЦСКА) и нападающий Ари из «Краснодара».

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны» за 40 млн евро.