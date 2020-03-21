«Мы не паримся»: В Казани ночные клубы игнорируют карантин

В Казани ночные клубы вопреки распоряжению Кабмина РТ о временном закрытии ночных развлекательных заведений продолжают проводить дискотеки.

«Да хорош сидеть дома и смотреть эти новости. Мы качаемся и не паримся».

«Ждем вас, друзья! Нам не страшен коронавирус. Поем и танцуем до самого утра»- гласит реклама клуба в Инстаграме.



Напомним, что по распоряжению Каюмина РТ, все ночные заведения, а также кальянные должны быть закрыты.