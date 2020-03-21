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В Татарстане начали разрабатывать проект «Цифровая гигиена» для защиты детей от интернет-агрессии

04:33, 21.03.2020
В Татарстане начали разрабатывать проект «Цифровая гигиена» для защиты детей от интернет-агрессии
Фото: pxhere.com

Эксперты Министерства цифрового развития Татарстана совместно со специалистами других ведомств начали работать над созданием новой программы «Цифровая гигиена». Главная цель проекта — защитить подростков от различных проявлений интернет-агрессии, сетевого буллинга и онлайн-мошенничества.

Старт проекту был дан накануне в Министерстве по делам молодежи РТ, где состоялось первое совещание рабочей группы, в котором приняла участие команда Минцифры РТ, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рамках проекта будет создан единый бренд «Цифровой гигиены», а также организованы интерактивные занятия, открытые дискуссионные площадки и классные часы в школах.

Напомним, накануне Минцифры Татарстана презентовало суперсервис «Я гражданин».

Технологии Татарстан
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