В Татарстане начали разрабатывать проект «Цифровая гигиена» для защиты детей от интернет-агрессии

Эксперты Министерства цифрового развития Татарстана совместно со специалистами других ведомств начали работать над созданием новой программы «Цифровая гигиена». Главная цель проекта — защитить подростков от различных проявлений интернет-агрессии, сетевого буллинга и онлайн-мошенничества.

Старт проекту был дан накануне в Министерстве по делам молодежи РТ, где состоялось первое совещание рабочей группы, в котором приняла участие команда Минцифры РТ, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рамках проекта будет создан единый бренд «Цифровой гигиены», а также организованы интерактивные занятия, открытые дискуссионные площадки и классные часы в школах.

Напомним, накануне Минцифры Татарстана презентовало суперсервис «Я гражданин».