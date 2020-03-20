Итоги дня: сохранение ключевой ставки, новый глава ЦИК Татарстана, выплаты на детей

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 марта.

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Также регулятор на заседании принял целый ряд мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях турбулентности.

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к флешмобу в поддержку тех, кто находится дома на вынужденном карантине из-за коронавируса. Суть флешмоба в том, чтобы опубликовать в соцсетях фотографию с улыбкой, словами поддержки и хештегами #воВсе32 и #мечтайсомной.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе, где они живут.

По словам источников «Реального времени», глава управления Минюста по РТ и экс-председатель Конституционного суда РТ Виктор Демидов займет пост главного федерального инспектора в Татарстане. По нашим данным, в понедельник, 23 марта, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приедет в Казань и объявит об этом назначении.

Руководителем ЦИК Татарстана стал глава Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев. Его избрали председателем члены Центризбиркома РТ тайным голосованием.

Жительница Нижнекамска получила штраф в размере 30 тысяч рублей за распространение фейка о закрытии города на карантин из-за коронавируса. Женщина отправила нескольким своим знакомым голосовое сообщение о том, что город закроют на карантин. После того как она узнала о том, что ее сообщение рассылается в мессенджере по различным чатам, она сообщила знакомым, что это неправда. Однако от ответственности это ее не спасло. За злоупотребление свободой массовой информации она получила штраф.

Несколько министерств Татарстана ограничили доступ населения в свои здания из-за распространения коронавируса. Так, Минсельхозпрод на своем сайте объявил, что приостанавливает личный прием граждан. Вместо этого там готовы рассматривать все вопросы по телефону, электронной почте или в письменном виде.

В России зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев увеличилось с 199 до 253. Так, в Москве зафиксировали 33 новых случая, в Якутии — 6, в Санкт-Петербурге и Самарской области — по 4, в Кировской и Новосибирской области — по 2, в Московской, Ульяновской, Тюменской областях — по 1.

Анализ на наличие коронавирусной инфекции теперь доступен в татарстанских больницах. Ранее подобные анализы были доступны лишь в Новосибирске.

Также Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему с укороченной пробоподготовкой для диагностики коронавирусной инфекции. Тест позволит получить результат менее чем за 90 минут. На следующей неделе систему представят на государственную регистрацию.