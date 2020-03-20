В Казани утонула 9-месячная девочка

Фото: "Реальное время"

Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии в казанской семье. 19 марта в одной из квартир дома по улице Бирюзовой обнаружили тело 9-месячной девочки с признаками утопления.



По версии следствия, ЧП произошло во время купания ребенка: 33-летний отец оставил ее в ванной и отошел в другую комнату к телефону. Опомнился, услышав, как вода льется через край ванной. Помочь своей дочке уже не смог.

«Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. Дело расследуется по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в Казани арестовали мать, обвиняемую в умышленном убийстве семилетнего сына и покушении на жизнь его брата-близнеца.