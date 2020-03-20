В Центробанке рассказали, как возможный режим ЧС повлияет на инфляцию

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, как возможное введение режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа может повлиять на инфляцию.



«Мы не видим риска резкого или устойчивого роста цен в целом или на определенные виды продукции. Понятно, люди закупаются, на продукты длительного срока хранения отмечается рост цен. Но мы видим, что будут преобладать дезинфляционные факторы, связанные с последующим снижением спроса», — отметила глава Банка России.

Напомним, вчера, 19 марта, власти всех 85 регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

