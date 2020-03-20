Центробанк предрек возвращение инфляции к целевым показателям в 2021 году

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что после возможного временного повышения инфляции в 2020 году она вернется к целевым показателям в 2021-м.

По ее словам, сохранение ключевой ставки уравновешивает факторы, влияющие на снижение и рост инфляции.

«Пик инфляции может быть достигнут в первом квартале следующего года. Это связано и с эффектом базы, сейчас у нас самая низкая инфляция, и лагов переноса ослабления курса в инфляцию. В настоящий момент мы не считаем, что превышение будет значительным, в том числе из-за низких темпов инфляции — можно сказать, что у нас есть запас. Наша реакция происходит тогда, когда инфляция значимо и продолжительно отклоняется от таргета. Не факт, что такая реакция потребуется», — сообщила Набиуллина.

Ранее совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

