Кремль не считает нынешние цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся на рынке нефти ситуация не является для России катастрофической, у страны есть запас прочности.

«Это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, — наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что <…> в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что в истории России были периоды, когда цена на нефть была еще ниже. Пресс-секретарь главы государства усомнился, что на сегодняшний день можно «сколько-нибудь точно» спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

Кроме того, Песков заявил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовую войну на рынке нефти.

Напомним, ранее стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent пробила отметку в $25 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). В 20.43 (мск) стоимость одного барреля достигла $24,96. Вчера вечером мировые цены на нефть увеличились на 10—20%. Сегодня стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 6% и достигла отметки в $30,2 за баррель.



В марте Россия не поддержала продление соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Следом за этим нефтяные котировки стремительно обрушились.

