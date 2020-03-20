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Стоимость нефти Brent превысила $30 за баррель

10:36, 20.03.2020
Стоимость нефти Brent превысила $30 за баррель
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 6% и достигла отметки в $30,2 за баррель на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE).

Цена на нефть марки WTI составила $27,3 за баррель. Таким образом, ее стоимость увеличилась на 5,2%, передает ТАСС.

Напомним, ранее стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent пробила отметку в $25 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). В 20.43 (мск) стоимость одного барреля достигла $24,96.

Вчера вечером мировые цены на нефть увеличились на 10-20%.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономика
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