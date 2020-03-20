Главное к утру: повышенная готовность в Татарстане, квартиры с молотка и заболевший игрок «Зенита»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 20 марта:
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже части имущества прогоревшего банка «Камский горизонт». С молотка пойдут две квартиры за 4,3 млн рублей в Набережных Челнах.
- Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин утвердил дату заседания совета директоров компании — 24 марта. В повестке дня: производство окиси пропилена, гидратная технология для утилизации попутного газа, приложение «Зеркало», которое представляет из себя рекомендательно-новостной сервис, посвященный здоровому образу жизни, технологии переработки свинцово-кислотных аккумуляторов.
- В Татарстане работает программа по сокращению числа скотомогильников и биотермических ям. Их должны заменить предприятия по утилизации биоотходов. Сейчас в районах работают машины, собирающие отходы в контейнер. После они утилизируются на заводе «Сария» в Елабужском районе РТ.
- Мэрия Казани предложила организаторам перенести митинг против поправок в Конституцию, который должен пройти на этих выходных. Однако активисты намерены провести мероприятие. Городские власти поставили условие, что в случае проведения организаторы должны обеспечить использование медицинских масок и замер температуры.
- Игрок казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет написал, что результаты теста на коронавирус оказались положительными. Он подчеркнул, что пережил три сложных дня, но теперь они кончились. Волейболист добавил, что останется в больнице еще неделю.
- Газета «Ведомости» временно сменит название и дизайн первой полосы. Пятничный номер будет выпущен под названием «Все домой». Выпуск будет посвящен борьбе с коронавирусом, но не ограничится этой темой.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова. Режим введен с 19 марта и до особого распоряжения.
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