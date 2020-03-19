Итоги дня: режим повышенной готовности по всей России, полный запрет спортмероприятий в Татарстане, альянс по борьбе с коронавирусом

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 марта.

Власти всех 85 регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. В целом в России за сутки выявили 52 новых случая заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число зарегистрированных зараженных увеличилось со 147 до 199.

Цена российской нефти Urals, которую поставляют в Европу, упала ниже $19 за баррель. Это минимум с начала 2002 года.

Также главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила главам регионов изолировать всех прибывших на территорию России на 14 дней. Все прилетевшие должны сообщать о своем возвращении, месте пребывания и о сроках отсутствия на горячую линию. В случае ухудшения здоровья они должны вызвать врачей на дом и строго соблюдать 14-дневный карантин.

Российский фонд прямых инвестиций, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом. Главной его задачей станет обеспечение оперативного тестирования населения на новый вирус.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова впервые провела свой брифинг не очно, а онлайн. Во время конференции она сообщила о позитивной новации в работе Минмола и Минтруда республики: они совместно с муниципалитетами организуют волонтерскую помощь пожилым татарстанцам. Новые «тимуровцы» будут доставлять им домой продукты, лекарства и товары первой необходимости.

Глава ПАО «Татнефть» Наиль Маганов подписал приказ о создании Совета старейшин. В состав совета вошли экс-гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов (с 1999 по 2013 год), экс-глава одного из ведущих НГДУ «Татнефти» (с 1985 по 2020 год) — «Ямашнефти» — Виктор Смыков, замгендиректора «Татнефти» по общим вопросам (с 1985 по 2016 год) Федор Щёлков, а также государственный советник при президенте Татарстана по вопросам недропользования Ренат Муслимов и другие.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подписал приказ по поводу спортивной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в РТ. Согласно ему, с 19 марта до особого распоряжения приостанавливаются занятия в спортивных школах, а также переносятся все спортивные мероприятия. При этом ответный матч полуфинальной серии российской Суперлиги по волейболу среди женщин между «Динамо-Казань» и московским «Динамо» отменен не будет.

Ученые НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса из материала от пациента, зараженного им. Он необходим для разработки вакцин и противовирусных препаратов. Также сотрудники лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» с помощью микроскопа сфотографировали коронавирус нового типа.