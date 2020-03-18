Итоги дня: отмена «Евровидения», доллар за 80 рублей, новый глава исполкома Челнов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 марта.

Новым руководителем исполкома Набережных Челнов стал глава МУП «ПАД» Фарид Салахов. За его кандидатуру проголосовали все депутаты горсовета.

Европейский вещательный союз (EBU) отменил песенный конкурс «Евровидение». В этом году он должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Конкурс отменили из-за неопределенности, вызванной распространением коронавируса по всей Европе.

Сегодня министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы в связи с распространением коронавируса нового типа.

В среду курс доллара во время торгов на Московской бирже превысил 80 рублей. Этой отметки американская валюта достигла впервые с 2016 года.

Также сегодня стоимость нефти Brent опустилась ниже $27 за баррель. Это произошло впервые с ноября 2003 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании рекомендовала избрать Андрея Кондратьева председателем ЦИК Татарстана. Ранее должность председателя ЦИК Татарстана занимал Мидхат Шагиахметов. Позже его назначили министром экономики республики.

Казань не сможет принять чемпионат России по плаванию, сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик. Турнир должен был пройти в столице Татарстана с 3 по 10 апреля и стать отборочным этапом на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Директор «Свияжска» Артем Силкин рассказал «Реальному времени», как музей-заповедник будет работать в условиях карантина с 19 марта по 15 апреля. С завтрашнего дня он закрывается для посещений.

Кроме того, музей «Казанский Кремль» и зоопарк «Река Замбези» отменили массовые мероприятия, а театр Камала из-за карантина будет показывать спектакли онлайн.