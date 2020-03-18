Казанские учреждения дополнительного образования уйдут на каникулы с 19 марта

В учреждениях дополнительного образования Казани с 19 по 31 марта пройдут каникулы. Такие меры приняты для недопущения распространения коронавируса и профилактики ОРВИ.



Управление образования столицы Татарстана утвердило соответствующий приказ сегодня. Согласно ему, руководителям учреждений рекомендуют внести изменения в рабочие программы по учебным дисциплинам, передает пресс-служба мэрии Казани.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартуют с четверга, 19 марта.

Сегодня министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы в связи с распространением коронавируса нового типа.