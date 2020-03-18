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Казанские учреждения дополнительного образования уйдут на каникулы с 19 марта

17:00, 18.03.2020
Казанские учреждения дополнительного образования уйдут на каникулы с 19 марта
Фото: kzn.ru

В учреждениях дополнительного образования Казани с 19 по 31 марта пройдут каникулы. Такие меры приняты для недопущения распространения коронавируса и профилактики ОРВИ.

Управление образования столицы Татарстана утвердило соответствующий приказ сегодня. Согласно ему, руководителям учреждений рекомендуют внести изменения в рабочие программы по учебным дисциплинам, передает пресс-служба мэрии Казани.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартуют с четверга, 19 марта.

Сегодня министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы в связи с распространением коронавируса нового типа.

ОбществоОбразование Татарстан
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