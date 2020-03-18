Рустаму Минниханову представили концепцию реконструкции ТЮЗа
Рустаму Минниханову представили, каким будет функциональное наполнение Казанского театра юного зрителя после его реконструкции.
Среди основных идей — коммуникации в формате игрового взаимодействия, многофункциональность и трансформируемость. Сейчас подготовлено несколько вариантов исполнения фасадов зданий ТЮЗа. У театра также появятся наземная и подземная парковки для автомобилей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что главный русский детский театр РТ может увеличить площадь вдвое.
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