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Рустаму Минниханову представили концепцию реконструкции ТЮЗа

11:34, 18.03.2020
Рустаму Минниханову представили концепцию реконструкции ТЮЗа
Фото: Tatarstan.ru

Рустаму Минниханову представили, каким будет функциональное наполнение Казанского театра юного зрителя после его реконструкции.

Среди основных идей — коммуникации в формате игрового взаимодействия, многофункциональность и трансформируемость. Сейчас подготовлено несколько вариантов исполнения фасадов зданий ТЮЗа. У театра также появятся наземная и подземная парковки для автомобилей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что главный русский детский театр РТ может увеличить площадь вдвое.

Общество Татарстан
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