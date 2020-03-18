Главное к утру: Минниханов о русском языке в Конституции и как привлечь заключенных к борьбе с коронавирусом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 18 марта.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил привлекать заключенных и военных к производству медицинских масок. Он подписал соответствующее распоряжение правительства.
- По итогам 2019 года Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 884,6 млрд рублей. При этом ошибки и нарушения в отчетности составляют около 36% от суммы. При формировании и исполнении бюджетов обнаружено нарушений на сумму около 217,5 млрд рублей (примерно 25% общей суммы).
- Татарстанский музей изобразительных искусств (ГМИИ РТ) готовится провести выставку своей коллекции картин русского авангарда в Третьяковской галерее. Минкульт РТ готов заплатить за транспортировку 3,2 млн рублей.
- В Татарстане сняли ролик, содержащий советы по профилактике инфекции нового коронавируса COVID-19. Видео опубликовано на официальном канале республики в YouTube.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что поправка в Конституцию РФ о русском языке как о языке государствообразующего народа не приведет к негативу.
«Русский язык — язык всех нас, но в то же время очень четко и ясно прописаны государственные языки, прописано сохранение культуры и достояние каждой национальности», — сказал глава РТ.
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