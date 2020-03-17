Итоги дня: запрет кальянов в Татарстане, первый зараженный коронавирусом в РТ, перенос школьных каникул
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 марта.
- Минкульт РТ отменит все культурно-массовые мероприятия с участием более 50 человек. Также Кабмин РТ в качестве дополнительных ограничений по решению санитарно–противоэпидемической комиссии прорабатывает вопрос с авиаперевозчиками о временном ограничении рейсов из Татарстана за рубеж и обратно, включая страны СНГ. Кроме того, власти закрыли ночные клубы и запретили курить кальяны.
- В Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом. По информации республиканского штаба, случай заражения коронавирусом является завозным. Это гражданин Франции, который прибыл в Татарстан. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу в связи с появлением симптомов коронавируса. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ранее гражданин находился на самоизоляции.
- В целом число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки вирус подтвердился еще у 21 человека.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартуют с четверга, 19 марта.
- Оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана договорился с ретейлерами и сельхозпроизводителями, что те заморозят розничные наценки на продовольственные товары.
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за распространения коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- Министерство архитектуры, строительства и ЖКХ Татарстана опубликовало перечень объектов, которые благоустроят по программе «Наш двор» в 2020 году. В списке присутствует 1851 объект, в том числе 425 в Казани и 218 в Набережных Челнах.
- Казанский федеральный университет с 19 марта на три недели переходит на дистанционное обучение. Сейчас в вузе проводится работа по актуализации информации по дисциплинам в личном кабинете преподавателя, а также ведется ознакомление студентов с форматами работы в онлайн-режиме.
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