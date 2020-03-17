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В России начнут дистанционно продавать безрецептурные лекарства

17:39, 17.03.2020
В России начнут дистанционно продавать безрецептурные лекарства
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Такое решение, по его словам, напрямую связано с распространением нового типа коронавируса.

На совещании с членами правительства российский лидер попросил их обеспечить исполнение своего решения. Также он поручил решить вопрос об увеличении ответственности за контрафакт, пишет RT.

Ранее сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдерживании цен на лекарства и медизделия при угрозе эпидемии. Это позволит правительству устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах.

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