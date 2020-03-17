Под Казанью подросток получил ожоги 80% тела, бегая по крыше поезда

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Зеленодольске 14-летний подросток пострадал, бегая с другом по поездам. Он получил ожоги 80% тела.

По данным «Татар-информ», вчера двое школьников, бегая по крыше поезда, задели высоковольтную линию электропередачи. Они упали, при этом на одном из них загорелась одежда. Второй ребенок, пытаясь помочь другу, получил контактные ожоги и сотрясение мозга при падении.

Оба мальчика находятся в зеленодольской детской больнице. За состоянием обгоревшего ребенка следят врачи ДРКБ. Реаниматологи не могут его забрать в Казань из-за крайне тяжелого состояния. Перевозка ребенка в Казань будет возможна только после стабилизации состояния.

