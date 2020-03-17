На организацию концерта в честь 100-летия Казанской медакадемии потратят почти 3 млн рублей

Министерство здравоохранения Татарстана определило исполнителя заказа по организации торжественного концерта, посвященного 100-летию Казанской государственной медицинской академии.

На эти цели планируется направить 2,9 млн рублей. Закупка была размещена 4 марта, аукцион состоялся 16 марта.

Так, организаторами мероприятия выступят Ассоциация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр высоких медицинских технологий» и ООО «Даже если» — компания, занимающаяся организацией праздников.

Согласно техзаданию, на концерте должны выступить творческие коллективы республики и представить не менее 20 номеров. Отдельная часть мероприятия должна быть посвящена награждению специалистов, отличившихся в рамках своей работы на базе Казанской медакадемии.

Помимо этого, заказчику требуется видеосопровождение концерта. Подрядчику также необходимо забронировать на 17 апреля помещение с комплектом профессионального звукового, светового и видео оборудования.

Концертный зал должен располагаться в центральной части Казани вместимостью не менее 1000 чел, со сценой глубиной не менее 10 м и высотой до софитов не менее 4,5 м.