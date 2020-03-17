Новости бизнеса

10:53 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

ЦБ проведет онлайн пресс-конференцию по итогам заседания по денежно-кредитной политике

10:01, 17.03.2020
ЦБ проведет онлайн пресс-конференцию по итогам заседания по денежно-кредитной политике

Центробанк проведет в онлайн-режиме внеплановую пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров 20 марта по денежно-кредитной политике. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«В условиях быстрого изменения ситуации на финансовом рынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19) Банк России считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер», — говорится в сообщении.

БизнесЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров