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Промышленность

В Нижнекамске планируют организовать проекты на 47 млрд рублей

09:26, 17.03.2020
В Нижнекамске планируют организовать проекты на 47 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске планируют реализовать 65 новых инвестиционных проектов разной направленности на 47 млрд рублей.

Их строительство позволит создать дополнительно 9 тыс. новых рабочих мест.

Так, на территории города могут появиться производство холодильной техники, стекла, металлических 3D-ограждений, обработка металла, а также планирует расшириться промпарк «Нижнекамский».

Пять этих проектов представили Инвестсовету при главе Нижнекамского района. Все они были одобрены, передает пресс-служба Нижнекамского района.

ПромышленностьЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
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