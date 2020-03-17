В Нижнекамске планируют организовать проекты на 47 млрд рублей
В Нижнекамске планируют реализовать 65 новых инвестиционных проектов разной направленности на 47 млрд рублей.
Их строительство позволит создать дополнительно 9 тыс. новых рабочих мест.
Так, на территории города могут появиться производство холодильной техники, стекла, металлических 3D-ограждений, обработка металла, а также планирует расшириться промпарк «Нижнекамский».
Пять этих проектов представили Инвестсовету при главе Нижнекамского района. Все они были одобрены, передает пресс-служба Нижнекамского района.
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