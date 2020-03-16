Итоги дня: законность поправок в Конституцию, пустые полки в Казани и готовность перейти на дистанционное обучение

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 марта.

Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию и процедуру их принятия.



До Казани докатилась потребительская паника, вызванная коронавирусом. Пользователи соцсетей поделились кадрами из супермаркета, где практически все полки пусты. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.



Казанцы заметили, что городские службы стали активно срубать деревья. В МУП «Горводзеленхоз» рассказали, что разрешения на спил деревьев выдал Комитет по внешнему благоустройству казанского исполкома. Замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Рамиль Сафин объяснил, что на 22 улицах проводится пересадка деревьев. На эту программу выделено 280 млн рублей.



В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили о готовности — в случае необходимости — перевести школьников на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.



Из-за пандемии отменен рейс из Казани в Доминикану. Евросоюз ввел полный запрет на посещение территории содружества.

