В Татарстане ожидается до +6°С и ветер до 15 м/с

Во вторник, 17 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 1—6 градусов выше ноля. В Казани она составит от +3°С до +6°С. В Набережных Челнах — от +2°С до +4°С.

Утром на дорогах местами гололедица.