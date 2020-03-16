Игрок УНИКСа не исключает досрочного завершения сезона во всех турнирах

Баскетболист УНИКСа Валерий Лиходей прокомментировал ситуацию с приостановкой сезона из-за угрозы распространения коронавируса.

— Какой была ваша реакция, когда узнали, что сезон приостановлен?

— Видно было, что дело к этому идет. Мне кажется, по мере распространения всякой заразы все будет ужесточаться. Думаю, что это только начало. Не исключаю, что потом еще отложат или вообще досрочно завершат сезон во всех турнирах. Сейчас все отменяется, закрывается, и распускают народ по домам. Конечно, не по себе от этого. Недавно сообщили, что у представителя «Калева» обнаружили это заболевание… Увы, пока позитивных тенденций не вижу. Все идет по другому сценарию.

Сейчас самое важное, чтобы вся эта история с коронавирусом поскорее закончилась. Чтобы жить нормально. А то ведь паника со всех сторон идет. Конечно же, в такой ситуации решение приостановить сезон — самое правильное. Чем раньше предпринимаются такие меры, тем лучше. Так мы можем избежать новых случаев этого заболевания. Потому что каждый случай — это, возможно, чья-то жизнь. Чем меньше народу будет собираться, тем меньше заболевших и тем больше людей выживет,- считает Лиходей.

Напомним, ранее Единая Лига ВТБ объявила о приостановке матчей сезона-2019/20.