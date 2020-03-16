Премии врачам и «зеленый коридор»: правительство РФ утвердило план борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил меры по борьбе с коронавирусом в России.
Список мер по борьбе с коронавирусом, предложенный премьер-министром РФ:
- разработать план первоочередных действий;
- закрыть границы с Белоруссией;
- ввести онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране. Для этого правительство создаст фонд в размере 300 млрд рублей за счет оптимизации бюджетных расходов;
- на таможне упростят процедуру поставок для товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети. «Зеленый коридор» запустится уже с 17 марта;
- авиакомпании и фирмы в сфере туризма получат отсрочку по выплате налогов. Не исключено, что отсрочку получат и другие отрасли;
- для малого и среднего бизнеса будет действовать программа льготного кредитования;
- для населения запускается единая горячая линия. Разрабатывается единая система онлайн-оповещения граждан о ситуации с распространением вируса;
- для тех, кто находится на карантине, введен особый порядок выплаты больничных. Документ возможно оформить, не приходя в поликлинику. Кроме этого, разрешат продажу лекарств через интернет;
- правительство намерено создать фонд премирования медиков, которые, «рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом».
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.
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