Правительство РТ подготовило памятку для тех, кто вернулся из-за границы

Минздрав РТ подготовил памятку для тех, кто вернулся из-за границы. Пошаговая инструкция для прибывших татарстанцев опубликована в «Инстаграме» ведомства.

Тем, кто прибыл из стран с наиболее неблагополучной ситуацией, рекомендуют обратиться по указанным в инфографике номерам, самоизолироваться и строго соблюдать все предписания врачей. При этом подчеркивается, что получить больничный лист можно будет без посещения поликлиники.

Работодателям рекомендовано отстранить от работы людей с температурой, пересмотреть график командировок и изменять работникам температуру.