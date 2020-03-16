Виталий Давыдов: «Если плей-офф отменят, обиднее всех будет «Ак Барсу»

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов предложил признать обладателем Кубка Гагарина победителя регулярного чемпионата, которым стал московский ЦСКА, в последнем туре обогнавший в таблице «Ак Барс».

— Получается, сезон-2019/20 выбрасываем из нашей многолетней хоккейной истории?

— Это было бы очень обидно и не правильно. Мое мнение — надо приостановить плей-офф на несколько недель, а дальше смотреть по ситуации и верить в медицину с наукой. У нас есть половина марта и апрель, можно перенести плей-офф на позднюю весну. Тем более что чемпионат мира, скорее всего, будет отменен.

— Но эпидемия — это вряд ли дело нескольких недель...

— Тогда можно сократить следующий регулярный чемпионат и доиграть плей-офф, например, в августе и сентябре — в частности вместо контрольных матчей и турниров.

— Не слишком ли сложный сценарий?

— Ну тогда можно и упростить ситуацию. В этом сезоне уже сыгран полноценный чемпионат из 62 матчей, по его итогам и определить обладателя Кубка Гагарина и всех призеров. Тем самым не потеряем для истории сезон — и сохраним спортивный принцип.

— Тогда Кубок Гагарина сохранит у себя ЦСКА.

— Да, армейцы Москвы выиграли гладкий чемпионат. В наше время чемпионом тоже становился победитель такого турнира, ничего сомнительного здесь не вижу, это справделиво.

Другое дело, что при этом сценарии обиднее всего будет «Ак Барсу». Казань весь финиш чемпионата шла первой, но в последней игре турнира проиграла дома «Автомобилисту» и уступила первенство ЦСКА, — сказал Давыдов.

О том, чего ждет Континентальная хоккейная лига и почему до сих пор настаивает на проведении плей-офф без зрителей, читайте в материале «Реального времени».