Во Франции жителям запретили посещать дома престарелых

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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений страны с сегодняшнего дня. Он призвал граждан по мере возможности не покидать своих домов.

Бывшая россиянка Елена Сиразин-Иванова рассказала «Реальному времени», что французы в целом спокойно переживают угрозу заражения вирусом, но необходимые товары в магазинах все же смели:

— С конца прошлой недели Франция функционирует в режиме третьего уровня безопасности относительно коронавируса. Отменены все общественные и культурно-спортивные мероприятия. Остаются открытыми все магазины, продуктовые особенно, аптеки и госпитали. С 16 марта на неопределенный срок закрыты школьные учебные учреждения всех уровней, от яслей до университетов и высших школ. Президент страны в обращении к соотечественникам попросил настоятельно сохранять спокойствие и соблюдать определенные нормы безопасности, а именно: регулярно мыть руки с мылом или бактерицидным гелем; исключить физический контакт с коллегами и друзьями, включая рукопожатие; перейти на дистанционную работу из дома; снизить до минимума использование общественного транспорта. Запрещены визиты в госпитали и дома престарелых. Детям рекомендована учеба по интернету, пожилым людям — минимум контактов в привычном им помещении. Паники нет. Жидкого мыла и бактерицидного геля в магазинах практически тоже, равно как и бумажных салфеток. Муниципальные выборы, предусмотренные в ближайшее и следующее воскресенье, не отменены.

В Эстонии сегодня также ушли на досрочные каникулы. В этой прибалтийской стране чрезвычайное положение введено еще в середине прошлой недели, предположительно — до 1 мая.



Подробнее о том, как переживают вирус в других странах, в материале «Реального времени».

