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Количество заболевших коронавирусом в мире стало больше, чем в Китае

23:26, 15.03.2020
Количество заболевших коронавирусом в мире стало больше, чем в Китае
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Число заболевших коронавирусом в мире стало больше, чем в Китае, где в декабре прошлого года и произошла вспышка заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, собранные корреспондентами на основе официальных заявлений властей и подсчетов экспертов в более чем 120 странах, где отмечены случаи заражения.

На данный момент в КНР зарегистрировано 81 028 случаев заражения, за его пределами — 81 321. Условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии и завершения лечения заразившихся, в Китае выше, чем в остальном мире — там умерли 3,95% инфицированных против 3,79% в среднем в других странах.

Ранее число число зараженных коронавирусом в России выросло до 63.

Общество
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