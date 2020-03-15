Количество заболевших коронавирусом в мире стало больше, чем в Китае

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Число заболевших коронавирусом в мире стало больше, чем в Китае, где в декабре прошлого года и произошла вспышка заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, собранные корреспондентами на основе официальных заявлений властей и подсчетов экспертов в более чем 120 странах, где отмечены случаи заражения.

На данный момент в КНР зарегистрировано 81 028 случаев заражения, за его пределами — 81 321. Условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии и завершения лечения заразившихся, в Китае выше, чем в остальном мире — там умерли 3,95% инфицированных против 3,79% в среднем в других странах.

Ранее число число зараженных коронавирусом в России выросло до 63.