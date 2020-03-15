Американский форвард Джамил Уилсон покинул казанский УНИКС
Казанский баскетбольный клуб УНИКС в Twitter сообщил об уходе американского форварда Джамила Уилсона.
29-летний баскетболист покинул УНИКС в связи с истечением срока контракта. Уилсон перешел в клуб в октябре 2019 года.
В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ — 2019/20, который был остановлен из-за коронавируса, Уилсон провел 10 матчей, набирая в среднем за игру 3,8 очка.СпортБаскетбол Татарстан
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