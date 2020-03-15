МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане

Фото: Дарья Пинегина

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий сегодня и завтра.

По информации Гидрометцентра РТ, в ближайший час с сохранением в первую половину дня 15 марта местами в восточных районах Татарстана ожидается туман.

МЧС сообщает, что при тумане водителям следует увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных торможений. По возможности ведомство советует отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода и не перебегать трассу перед движущимся транспортом.