В Альметьевске пожарные спасли троих детей
Днем в пятницу в Альметьевске произошел пожар в доме по улице Мира. Прибывшие на место пожарные спасли из зоны задымления троих детей.
Сообщение о возгорании поступило в 13.41, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит слесарная каптерка в подвале. Площадь пожара составила 12 кв. м.
Отмечается, что также спаслись 9 взрослых, которые вышли из дома самостоятельно.
Открытый огонь был ликвидирован в 14.08. Причина пожара устанавливается.Происшествия Татарстан
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