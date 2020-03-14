В Альметьевске пожарные спасли троих детей

Днем в пятницу в Альметьевске произошел пожар в доме по улице Мира. Прибывшие на место пожарные спасли из зоны задымления троих детей.

Сообщение о возгорании поступило в 13.41, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит слесарная каптерка в подвале. Площадь пожара составила 12 кв. м.

Отмечается, что также спаслись 9 взрослых, которые вышли из дома самостоятельно.

Открытый огонь был ликвидирован в 14.08. Причина пожара устанавливается.