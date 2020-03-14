Жители села в Арском районе Татарстана пожаловались на отсутствие дороги — видео

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Жители села Старая Юльба Арского района Татарстана пожаловались на отсутствие нормальной дороги, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По их словам, чтобы выехать в райцентр, им приходится искать вездеходы. Осенью и весной на грунтовой дороге наступает время распутицы. Рядом со Старой Юльбой находится деревня Кошлауч — родина поэта Габдуллы Тукая.

Глава Утар-Атынского сельского поселения Альбина Мухаметгалиева сообщила, что дорога является региональной, поэтому местные власти ничего не могут сделать. Руководитель исполкома Арского района Илшат Галимуллин в свою очередь сообщил, что администрация обращалась в Миндортранс РТ и «Народный контроль».

«За строительство дороги в самом населенном пункте отвечают органы местного самооуправления. В программу дорожных работ на 2020 год реконструкция дороги Кошлауч — Старая Юльба не вошла. Включение в план будет рассмотрено в последующие годы в пределах выделяемых объемов финансирования», — ответили в ведомстве.

Подробнее о ситуации — в репортаже ТНВ.