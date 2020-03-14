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В Казани на машины начали клеить таблички с надписью «Я болею коронавирусом»

02:29, 14.03.2020
В Казани на машины начали клеить таблички с надписью «Я болею коронавирусом»
Фото: скриншот

В Казани автомобилисты начали клеить на стекла машин таблички с надписью «Я болею коронавирусом». Об этом сообщили пользователи Instagram.

«Мода добралась и до Казани», — написал пользователь, приславший фотографию в одну из крупнейших групп по ДТП в Татарстане.

Напомним, по поручению Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.

Общество Татарстан
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