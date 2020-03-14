В Казани на машины начали клеить таблички с надписью «Я болею коронавирусом»
В Казани автомобилисты начали клеить на стекла машин таблички с надписью «Я болею коронавирусом». Об этом сообщили пользователи Instagram.
«Мода добралась и до Казани», — написал пользователь, приславший фотографию в одну из крупнейших групп по ДТП в Татарстане.
Напомним, по поручению Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.Общество Татарстан
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