Сегодня в Татарстане возможен дождь с мокрым снегом и до +7 градусов

В субботу, 14 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный до 6—11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2°С до +7°С. В Казани возможно от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +4°С до +6°С.