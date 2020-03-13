Главное к утру: гранты на поддержку разводящихся, тренировка Роя Джонса в Казани и как россияне проголосуют за поправки в Конституцию
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 13 марта.
- Открытие пассажирской навигации на реках Волге и Каме в Татарстане запланировано на 30 апреля. В ходе совещания в Миндортрансе руководители судоходных компаний доложили о том, что ремонт судов и дебаркадеров ведется согласно графикам. Замглавы ведомства Андрей Егоров отметил, что одной из основных задач на данный момент является подготовка к пассажирской навигации и обеспечение ее бесперебойной работы.
- Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов наградили победителей I Республиканского конкурса грантов для физических лиц. Общий бюджет конкурса составил 7 млн рублей, эту сумму разделят между собой 70 победителей из 33 районов. Проект нацелен на поддержку разводящихся молодых супругов в ситуации конфликта по вопросам определения места жительства, порядка общения и воспитания детей.
- Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший провел тренировку в казанском спортивном комплексе «Динамо». Всего в мастер-классе приняли участие 200 спортсменов Татарстана.
- За предложенные изменения в Конституцию РФ проголосуют 64% россиян. С 6 марта эта доля увеличилась на 22%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного центра (ВЦИОМ).
- Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил создать комиссию по вопросам изучения и сохранения родного языка в РТ. Президент республики Рустам Минниханов идею поддержал. Возглавить комиссию предложено заместителю председателя парламента Марату Ахметову.
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