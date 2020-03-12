Итоги дня: обращение Госсовета РТ к Путину, пробки на въездах в Казань, регионы одобрили поправки в Конституцию
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 марта.
- Сегодня депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов одобрили поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным. За принятие поправок проголосовали большинство депутатов, семь депутатов воздержались, один проголосовал против. Кроме того, на заседании было предложено обратиться к Путину о внесении в Конституцию поправок, гарантирующих сохранение родных языков. Позже депутаты опубликовали текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину.
- Заксобрания более 2/3 российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию. Отметим, что необходимый минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений, — 57 регионов. Если суд даст положительное заключение — поправки вынесут на всероссийское голосование. В числе проголосовавших за поправки — одиннадцать регионов Дальнего Востока, больше половины субъектов Сибирского и Центрального федерального округов, почти все регионы Северного Кавказа, Юга России, Поволжья и Северо-Запада. А в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея слушания проведут завтра, 13 марта.
- «Реальное время» рассказало о ситуации на въездах и выездах из Казани. Каждый день здесь огромные пробки, из-за чего жители пригородных микрорайонов тратят на дорогу по меньшей мере 2 часа. Мэрия Казани объяснила образование пробок на пригородных дорогах. Как отметили в исполкоме города, территории некоторых поселков, например таких, как Салмачи, Новая Сосновка, Званка и других, застраивались индивидуальными жилыми домами стихийно, хаотично и без согласованной с городскими властями градостроительной документации, так как ранее не являлись территорией города Казани.
- В Казанском цирке родились четверо тигрят. Они появились на свет 11 марта. Рождение малышей стало для цирка приятной неожиданностью. Их мама по кличке Магда приехала в город на гастроли. Пока новоиспеченная мать ухаживает за малышами, ее освободили от выступлений.
- Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны начнут поступать на банковский счет с 1 апреля. Также деньги может принести почтальон. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил решение выделить участникам войны дополнительно по 25 тыс. рублей к 75-летию Великой Победы в честь 100-летия ТАССР. В сумме с 75 тыс. от Владимира Путина получается по 100 тысяч — символическая цифра в год столетия образования республики.
- Суд постановил заключить под стражу на месяц подозреваемую в убийстве малолетнего сына Сибгатуллину. Она пробудет в заключении до 1 мая. Данное решение было принято ввиду тяжести преступления и ее возможной попытки скрыться или оказывать давление на свидетелей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым