В Бугульме мужчина до смерти избил приятеля соседки, которая затопила его квартиру

Фото: realnoevremya.ru Ирина Плотникова

В Бугульме мужчина до смерти забил приятеля соседки, которая периодически подтапливала его квартиру.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Нефтяников. 30-летний мужчина пошел к соседке разобраться, почему она его затапливает. Между ними произошел конфликт, на помощь женщине пришел ее 47-летний приятель, который гостил у нее.

В результате конфликта житель Бугульмы нанес мужчине многочисленные удары по разным частям тела. Пострадавшего доставили в больницу, где позже от полученных травм он скончался.

Подозреваемого в убийстве — безработного, ранее судимого мужчину задержали. Он водворен в СИЗО на время следствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», пишет «Татар-информ».

Ранее МВД Татарстана сообщило о двух инцидентах, в которых казанцы нанесли тяжкие телесные повреждения собственным родителям. В обоих случаях нападавшие были пьяны.

